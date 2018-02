Les stripteaseuses crient leur colère dans la rue

Des stripteaseuses ont manifesté jeudi dans les rues de la Nouvelle Orléans pour protester contre la fermeture de clubs du quartier chaud de la ville. Huit clubs de striptease de Bourbon Street et de rues adjacentes du French Quarter, le Vieux quartier français, ont été fermés cette semaine pour prostitution ou trafic de drogue, alors que la métropole de la Louisiane se préparait pour son célèbre carnaval du Mardi gras.

