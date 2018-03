Les syndicats commencent leur guerre d’usure contre les réformes de Macron

«Macron ne va pas dire le contraire, nous avons réussi notre mobilisation!» Ce délégué de la CGT de la fonction publique jubile en assistant à la jonction à la Bastille des deux cortèges parisiens. En effet, les syndicats français ont réussi leur premier jour de contestation, sans pour autant provoquer un raz-de-marée protestataire. La grève des cheminots a été suivie par 35,4% des salariés du rail, un résultat qui satisfait pleinement les syndicats. Pour l’enseignement, le gouvernement avance 15% de grévistes et les syndicats 25%. Pour la fonction publique d’État, la mobilisation est moindre: 10%. Mais pour le rail, la confrontation va durer, avec deux jours de grève sur cinq jours, du 3 avril jusqu’au 28 juin.

Côté manifs, les chiffres sont importants sans être impressionnants: entre 200'000 et 400'000 personnes ont foulé le pavé d’une centaine de villes. À Paris, les deux cortèges ont réuni en tout 47'800 manifestants, selon le nouveau comptage indépendant initié par plusieurs médias.

Le but de l’Élysée est clairement fixé: insérer la France dans le monde globalisé. Après avoir réformé par ordonnance le Code du travail, l’automne dernier, sans que les syndicats soient parvenus à l’en empêcher, Emmanuel Macron passe la vitesse supérieure en demeurant fidèle à sa tactique: on écoute les uns et les autres, on leur concède quelques modifications à la marge, on ne cède rien sur l’essentiel et on lance la réforme par ordonnance afin d’accélérer le processus législatif.

Aujourd’hui, les réformes de Macron sont encore plus ambitieuses que celle du Code du travail. Pour le rail: transformation de la SNCF en société anonyme qui resterait en mains de l’État – mais la porte serait ainsi ouverte à une privatisation – et fin du statut spécial pour les futurs cheminots (les salariés actuels le conservant). Pour la fonction publique: rénovation du statut de fonctionnaire, recours accrus aux employés sur contrat et rémunération au mérite, autant de chiffons rouges agités au nez des syndicats.

Macron joue maintenant son avenir. S’il parvient à passer le cap de l’opposition syndicale, un boulevard s’ouvrira devant lui et il pourra se vanter d’avoir réussi à imposer des réformes de fond alors que pendant des décennies ses prédécesseurs s’en sont montrés incapables. Il aura transformé la France selon ses vœux et conformément à ses promesses de campagne. En revanche, si la mobilisation sociale prend de l’ampleur, cet élan sera brisé et le quinquennat risque alors de sombrer, comme les précédents, dans l’impotence.

Pour l’instant, le président tient le bon bout: 58% des Français jugent la grève des cheminots injustifiable, selon un récent sondage Opinion Way. Mais rien n’est plus volatil qu’une enquête d’opinion. Et le président s’est mis à dos les retraités, frappés par la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée). Ils étaient nombreux à rejoindre les cortèges parisiens, comme Jean-François et Nadine: «Encore plus que nos retraites, c’est la casse du service public qui nous inquiète.» (24 heures)