Les talibans rejettent l'offre de Kaboul

Les talibans ont rejeté mercredi l'offre du gouvernement afghan de libérer graduellement et sur plusieurs mois 5000 prisonniers insurgés, en échange d'une réduction «importante» des violences dans le pays, a déclaré un de leurs porte-paroles à l'AFP.

«Les 5000 prisonniers doivent être libérés en même temps», a affirmé Suhail Shaheen, ajoutant que «cela (devra) se passer avant les discussions inter-afghanes», durant lesquelles les insurgés et Kaboul doivent négocier l'avenir du pays. Ces négociations, qui devaient démarrer mardi, ont été reportées de facto, faute d'un accord entre les deux parties sur la libération des prisonniers.

Un prérequis

Les talibans ont fait de cet échange de prisonniers, qui figurait dans l'accord signé le 29 février à Doha entre les Etats-Unis et les insurgés, un prérequis à l'ouverture de négociations de paix directes sans précédent.

Le président afghan Ashraf Ghani avait cependant rejeté cette demande, avant de proposer un compromis mercredi au petit matin. Son porte-parole Sediq Sediqqi avait annoncé sur Twitter que «la grâce et la libération de 1500 prisonniers talibans» devaient débuter samedi au rythme d'une centaine de détenus par jour.

President Ghani has signed the decree that would facilitate the release of the Taliban prisoners in accordance with an accepted framework for the start of negotiation between the Taliban and the afghan government. Details of the decree will be shared tomorrow.