Les talibans vont relâcher 20 prisonniers

Les talibans s'apprêtent à relâcher 20 prisonniers à Kandahar (sud), a annoncé dimanche un de leurs porte-paroles, une avancée majeure alors que les insurgés avaient abandonné les négociations sur le sujet la semaine dernière.

«Aujourd'hui 20 prisonniers de l'administration de Kaboul seront libérés par l'Emirat islamique d'Afghanistan», a écrit sur Twitter le porte-parole du mouvement Suhail Shaheen.

Today, 20 prisoners of the Kabul Administration will be released by the Islamic Emirate of Afghanistan and handed over to ICRC in Kandahar.