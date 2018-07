Les tarifs douaniers inquiètent les entreprises

L'inquiétude autour des tarifs douaniers se répand parmi les industriels américains, selon un rapport de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) qui signale mercredi qu'à travers le pays, des entreprises se disent désormais préoccupées par le conflit commercial.

Selon le Livre beige de la Fed, qui dresse un constat de l'économie au mois de juin et début juillet, «des industriels dans toutes les régions ont exprimé leur inquiétude sur les tarifs douaniers et dans beaucoup de régions, on observe des prix plus élevés et des ruptures de stock attribués à la nouvelle politique commerciale». (afp/nxp)