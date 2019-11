Les tirs se poursuivent de part et d'autre

Deux Palestiniens ont été tués mercredi matin dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé de cette enclave contrôlée par le Hamas.

Le ministère de la Santé avait fait état d'un premier mort, puis a rapidement relevé le bilan à deux, portant ainsi à 12 le nombre de Palestiniens tués depuis mardi dans des opérations israéliennes contre le groupe armé Jihad islamique.

Sirènes d'alerte

L'aviation israélienne a bombardé un site du Jihad islamique mercredi matin après de nouveaux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza au lendemain d'affrontements ayant fait une dizaine de morts dans l'enclave palestinienne.

Dans les villes israéliennes de Netivot et Ashkelon les habitants se sont réveillés mercredi au son des sirènes d'alerte déclenchées pour prévenir la population locale lors de tirs de roquettes, selon les rapports initiaux de l'armée.

L'armée a fait état de tirs effectifs depuis Gaza et a indiqué dans la foulée que son aviation avait bombardé et touché une unité du Jihad islamique qui avait lancé des roquettes.

L'armée israélienne avait mené mardi matin une opération ciblée contre un haut commandant du Jihad islamique, mouvement islamiste armé palestinien, dans la bande de Gaza.

Commandant tué

Dans la foulée, environ 200 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers Israël, sans faire de mort, et l'aviation israélienne a multiplié les frappes contre les positions du Jihad Islamique. Ces frappes ont fait huit morts et une quarantaine de blessés dans la bande de Gaza, portant à dix le nombre de décès dans la journée en incluant le commandant du Jihad islamique Baha Abou A. et son épouse Asma tués dans une opération ciblée à l'aube.

Agé de 41 ans et père de cinq enfants, Baha Abou A. avait rejoint les rangs du groupe palestinien dans les années 1990 et était son commandant pour le Nord de Gaza, d'où il avait orchestré de nombreux tirs contre Israël.

«Il était responsable de plusieurs attaques terroristes, de tirs de roquettes sur l'Etat d'Israël ces derniers mois et avait l'intention de perpétrer des attaques imminentes», a affirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. (ats/afp/nxp)