Les touristes fuient Venise par peur des inondations

Italie Les habitants de la Cité des Doges ont dénoncé, dimanche, l'inaction de leurs dirigeants face aux inondations qui paralysent leur ville.

Italie La vie reprend son cours petit à petit à Venise, où les vaporetti ont recommencé leurs va-et-vient sur le Grand Canal.

Italie Venise a été touchée par une nouvelle marée haute de 1,50 mètre dimanche. Plus au sud, Florence et Pise ont également été placées en état d'alerte.