Les trains paralysés par la grève des femmes

Le transport ferroviaire sera perturbé jeudi en Espagne en raison de l'appel à une grève générale pour défendre les droits des femmes, a confirmé mercredi la compagnie ferroviaire nationale Renfe. Le mouvement a été lancé par les principaux syndicats espagnols.

Pour la journée mondiale des droits des femmes, sur les trajets interurbains, 200 trains sur 568 ne circuleront pas, selon une résolution du ministère espagnol de l'équipement et des transports, gestionnaire de Renfe. Le texte publié mercredi précise qu'environ 65% du service sera tout de même assuré.

Concernant les trains à grande vitesse (AVE) ou couvrant des longs trajets, 105 sont annulés (72% du service assuré).

Dix syndicats ont lancé fin février un appel à cette grève de 24 heures. Les deux principales centrales, les Commissions ouvrières (CCOO) et l'Union générale des travailleurs (UGT), qui dans un premier temps n'avaient pas lancé d'appel à la grève, ont finalement préconisé un arrêt de travail de deux heures.

Certains collectifs féministes ont aussi invité les femmes à renoncer aux tâches domestiques.

Penelope Cruz en grève

Pour CCOO, il s'agit de dénoncer le «négationnisme sur les inégalités» entre hommes et femmes, qui se sont encore aggravées avec la crise financière vécue par le pays entre 2008 et 2014. Selon son secrétaire général, cette crise a entraîné une perte du pouvoir d'achat de 22% dans les secteurs les plus féminisés.

Il faut aussi dénoncer l'inégalité «en termes d'embauche, de harcèlement et de violence subie par des milliers et des milliers de femmes», selon le syndicat UGT.

Cette grève fait l'objet de débats depuis des semaines en Espagne et de nombreuses personnalités ont annoncé qu'elles y participeraient.

L'égérie du réalisateur Pedro Almodovar, l'actrice Penelope Cruz, a annoncé qu'elle annulait certains engagements et serait aussi en grève «domestique», laissant le soin de ses deux enfants à leur père Javier Bardem.

Deux des cinq femmes ministres du gouvernement conservateur de Mariano Rajoy ont pour leur part estimé qu'il serait préférable d'observer une «grève à la japonaise», autrement dit, du zèle. Mais cette attitude a scandalisé la gauche.

Mariano Rajoy a pris ses distances avec ces déclarations mardi et accepté de recevoir un collectif de femmes de chambre, qui se plaignent de leurs emplois de plus en plus précaires et sous-payés.

Par ailleurs, une grande manifestation est prévue dans les principales villes du pays jeudi à partir de 19h00. (ats/nxp)