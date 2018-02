Les verrues sont de retour sur «l'homme-arbre»

Après 24 opérations chirurgicales, le Bangladais Abul Bajandar avait été déclaré guéri des verrues impressionnantes à l'allure d'écorce sur sa peau. Mais la maladie de «l'homme arbre» ne s'est pas laissée faire: elle a ressurgi, pour son plus grand malheur.

Le cas de ce conducteur de rickshaw qui souffre d'épidermodysplasie verruciforme, une maladie génétique rarissime, avait fait le tour du monde lors de son admission à l'hôpital au Bangladesh en 2016. Si l'année dernière ses soignants criaient victoire et disaient avoir marqué l'histoire de la médecine, ils reconnaissent désormais que son cas est plus compliqué qu'ils ne l'anticipaient.

12 months after doctors declared Abul Bajandar all but cured following 24 surgeries, his hands are once again covered in the growths that characterise his rare condition pic.twitter.com/QW17tdW7sO