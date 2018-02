«Les viols font office de salaire pour les militaires»

Un total de 41 hauts responsables sud-soudanais doivent être poursuivis pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, selon une commission de l'ONU. Le Genevois Andrew Clapham, membre de cet organe, a ciblé vendredi des violences sexuelles et ethniques massives.

Des victimes, dont une femme de 85 ans, «ont été mutilées et violées de manière collective, souvent par plus d'une dizaine d'hommes ou plus», a-t-il dit devant la presse. Des proches ont été parfois forcés à regarder. «Des enfants ont été contraints de participer aux viols», a affirmé le Genevois. Ils constituent 25% des personnes touchées.

En l'absence de rémunérations, les violences sexuelles font parfois office de salaire pour les militaires, affirme M. Clapham. Et la prévalence de ces abus contre des hommes semble «plus élevée» que les cas qui ont pu être confirmés, dit le seul Suisse membre d'une commission d'enquête indépendante de l'ONU.

D'autres types de violences massives sont détaillés. Des personnes âgées, incapables de fuir, ont notamment été amputées ou brûlées vives. Sans parler d'enlèvements, de pillages et de destruction de villages.

"Massive" human rights violations in #SouthSudan are crimes under int'l law. Perpetrators & "those in position of command" need to be prosecuted - Andrew Clapham, Member, Commission on Human Rights in South Sudan briefs press in GVA ahead of report presentation to #HRC37 nxt mth pic.twitter.com/vklRIIUMAU