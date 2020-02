«Lève-toi et tue le premier», dans l’ombre des espions d’Israël

«Je pensais écrire le livre en un an, j’en ai mis huit» Dès les premiers mots, Ronen Bergman avertit de l’immensité de la tâche lorsqu’on s’attaque comme lui à l’histoire de la plus secrète agence d’espions du monde, le Mossad. Parce qu’il a voulu, pour démêler le vrai du faux, tout reprendre depuis le début sans se baser sur des informations connues, l’auteur a interviewé un millier de personnalités officielles - dans 25 pays, principalement en Israël - dont six premiers ministres. Son livre est sans conteste LA référence en la matière. Prudent, il ne s’attarde pas sur les «clashes», comme il dit, qu’a suscités sa publication. La chaîne HBO prépare l’adaptation du bestseller en une série dramatique, «Rise and Kill First».

Pourquoi ce titre? C’est une phrase du Talmud de Babylone: «Face à celui qui vient te tuer, lève-toi et tue le premier». Cela résume l’état d’esprit des gens que j’ai rencontrés. Cette nation née du traumatisme de l’Holocauste a peur que cela se reproduise. Elle a compris qu’elle devait prendre elle-même sa défense en main. Cela veut dire aussi que, du point de vue d’Israël et des membres de ses services d’espionnage, derrière ces assassinats ciblés, il y a une justification morale, légale, pratique. Le livre pose le débat éthique de ces actions, à travers des officiers israéliens, extrêmement respectés par la population, qui refusent certains ordres. Pour moi ces personnes qui sont restées fermes en sachant qu’elles paieraient un lourd tribut sont des héros.

Au-delà de la moralité, ces éliminations ciblées sont-elles efficaces? C’est une conclusion que je laisse au lecteur. Il est vrai que lorsqu’on lit cette suite d’attaques et de contre-attaques sur plus de septante ans, on peut se demander quel est le sens de tout ça. Cela ne mène à rien. La vérité, c’est qu’il n’y a pas de réponse. Israël est en guerre. Et si les attaques ciblées sont menées dans une opération nationale de sécurité et non pas juste pour satisfaire les électeurs, cela sauve des vies.

Par exemple? Après le massacre lors des JO de Munich, les assassinats ont touché des cibles de l’OLP en Europe. Yasser Arafat a compris que cela ne servait à rien d’opérer en dehors du Moyen-Orient. Et pour le Mossad, il devenait ainsi plus facile de le surveiller. Autre exemple, lors de la seconde intifada entre 2001 et 2004, Israël a mené la plus grosse opération d’élimination de cibles, parfois jusqu’à trois raids par jour. En visant non pas les kamikazes qui se faisaient exploser, mais les commanditaires, les recruteurs, les hommes derrière les bombes humaines. Le pays a ainsi pu vaincre l’invincible.

Le rôle du Mossad dans le dossier du nucléaire iranien est aussi une victoire, selon vous? Le général américain Michael Hayden, ancien directeur de la CIA et de la NSA, m’a dit une fois que le plus grand dommage causé au programme nucléaire iranien a été la suppression physique des scientifiques. Il a fait une pause, m’a regardé dans les yeux et a dit: «Ronen, ce n’était pas nous et je ne sais pas qui l’a fait.» J’ai ri et il m’a dit de ne pas rire, mais il a souri.

Mais certaines opérations se sont avérées des échecs cuisants. C’est une fraction infime en regard du nombre, mais elles sont à chaque fois vécues comme un désastre par le Mossad. Parfois le James Bond israélien ressemble plus à l’inspecteur Clouseau. La plupart des erreurs sont le résultat de négligences et d’un manque d’attention à l’environnement de la cible. À Lillehammer, le Mossad a tué le mauvais homme, un employé de piscine, et non pas le proche assistant d’Arafat, Ali Salameh. Et les agents se sont fait arrêter car l’un d’entre eux ne s’était pas débarrassé de la voiture parce qu’il avait fait quelques achats pour sa maison en Israël. En pleine opération, le type ne veut pas se coltiner ses robinets dans le train pour Oslo! Incroyable.

Est-ce que le timing des assassinats a toujours été le bon? C’est une question importante. Que ce serait-il passé si? Si von Stauffenberg avait posé sa bombe de l’autre côté de la table et tué Hitler? On n’en sait rien. On reproche parfois à Israël d’avoir engendré davantage de violence après un assassinat. Mais si vous poursuivez une stratégie d’élimination, vous ne pouvez pas vous arrêter en route. C’est difficile de tout comprendre. En 2001, je pensais que la lutte contre les kamikazes ne mènerait à rien. Les Israéliens vivaient dans la peur, ne prenaient plus le bus, désertaient les centres commerciaux. Mais en fin de compte, la stratégie a payé.

À quoi ressemble le Mossad aujourd’hui? Le cyberespionnage a amené des changements, même s’il est plutôt la spécialité de l’armée. Mais la part humaine reste très importante. Pour tuer, il faut des agents. Et les assassinats ciblés se poursuivent encore aujourd’hui.

Selon vous, ils doivent accompagner une solution politique. Que pensez-vous du plan de paix de Donald Trump? Il a pour mission d’éviter la prison à Benyamin Netanyahou et d’amener la paix. Je ne sais pas quelle est la priorité pour Trump. Mais il n’obtiendra rien des deux. Pire, s’il était accepté par les Palestiniens, ce qui n’arrivera pas, le plan serait la cause d’une guerre civile, car il maintient les colonies en territoire palestinien. Qu’arrivera-t-il le jour où les colons demanderont plus de terres pour construire les maisons de leurs enfants? Au fond, l’échec des dirigeants israéliens a toujours été de croire que tuer des cibles, ce qu’Israël fait sans doute le mieux au monde, est suffisant. Je pense que si vous gagnez la guerre, vous avez l’obligation de venir avec une vraie solution politique. L’histoire jugera.