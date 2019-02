Levez la tête, la super lune est là!

Une super lune désigne une pleine ou nouvelle lune coïncidant avec une distance minimale à la Terre. Selon la Société astronomique suisse, il s'agira de la plus grosse pleine lune de 2019 et de la troisième des dix prochaines années. Il faudra attendre 2026 pour en voir une plus proche.

Le lever de lune est prévu à 18h dans un ciel dégagé. Seuls quelques nuages sur le nord-ouest du pays pourraient perturber le spectacle. (ats/nxp)