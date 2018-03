Libérée après 15 ans de prison pour fausse couche

La Salvadorienne Maira Figueroa a été libérée mardi après avoir passé 15 ans derrière les barreaux pour une fausse couche, considérée par la justice comme un homicide, une deuxième libération dans ce type d'affaire après celle emblématique de Teodora Vasquez.

Le Salvador compte la législation anti-avortement parmi les plus strictes du monde: le code pénal prévoit une peine de deux à huit ans de prison pour les cas d'avortement mais dans les faits, les juges considèrent toute perte du bébé comme un «homicide aggravé», puni de 30 à 50 ans de réclusion.

Victime d'un viol

Maira Figueroa, 34 ans, est sortie à 08H20 locales (14H20 GMT) de la prison pour femmes située à l'est de San Salvador, la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP. «Je suis heureuse d'être avec ma famille», a déclaré à la presse cette femme condamnée en 2003 à 30 ans de prison, avant que sa peine ne soit finalement commuée par la justice tout récemment.

A l'époque, Maira était âgée de 19 ans et était tombée enceinte après avoir été violée. Cette employée domestique avait été victime plusieurs mois après d'une hémorragie sur son lieu de travail, puis transférée à l'hôpital où le bébé est décédé. Elle «a été arrêtée et accusée d'avoir provoqué la fausse couche», a expliqué dans un communiqué le collectif Regroupement citoyen pour la légalisation de l'avortement, à l'origine du recours devant la justice du Salvador.

Il s'agit de la deuxième Salvadorienne à bénéficier de ce type de mesure cette année, après la libération le 15 février de Teodora Vasquez qui venait de passer 11 ans en prison pour une fausse couche. Mais il reste encore 26 femmes incarcérées au Salvador pour fausse couche, «en vertu des lois salvadoriennes draconiennes sur l'avortement», a récemment dénoncé Amnesty International, qui a appelé à leur libération.

We're delighted to see read that Teodora del Carmen Vásquez, our group's Individual at risk in El Salvador, has been released after 10 years in prison https://t.co/WvhoQQNvNA