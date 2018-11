La compagnie aérienne Lion Air doit «améliorer» ses mesures de sécurité, a jugé l'agence indonésienne de sécurité des transports dans son rapport d'enquête préliminaire sur le crash du 29 octobre dernier qui a fait 189 morts.

La compagnie aérienne indonésienne à bas coût doit encore prendre des mesures «pour améliorer la culture de sécurité» et doit s'assurer que «les documents opérationnels» qui répertorient notamment les réparations sur ses appareils «soient bien remplis et documentés», insiste le rapport publié mercredi.

«Au cours du vol de Denpasar à Jakarta», précédant celui qui a eu une issue fatale, «l'appareil a subi un problème technique mais le pilote a décidé de continuer le vol», a également indiqué Nurcahyo Utomo, le responsable de l'agence. «A notre avis l'avion n'était plus en état de voler et n'aurait pas dû continuer», a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.

Un Boeing 737 Max 8 de la compagnie à destination de Pangkal Pinang avait plongé dans la mer une dizaine de minutes après avoir décollé de Jakarta le 29 octobre. L'ensemble des 189 passagers et membres d'équipage à bord sont morts, et 125 personnes ont été formellement identifiées à ce jour.

Rapport définitif l'année prochaine

Le rapport préliminaire sur l'accident publié un mois après le crash ne révèle pas les causes de l'accident, un rapport définitif n'étant pas attendu avant l'année prochaine, mais donne un point d'étape sur l'enquête et des recommandations.

Les enquêteurs avaient initialement évoqué un problème sur un capteur de vitesse et des sondes d'incidence (AOA, Angle of Attack sensor) du Boeing 737 Max, l'un des avions de ligne les plus avancés du monde.

Le rapport publié mercredi confirme que les pilotes ont eu des difficultés liés au système qui évite à un avion de décrocher. L'une des boîtes noires, celle qui collecte les données de vol, a été retrouvée mais l'autre boîte noire qui enregistre les sons dans le cockpit est toujours recherchée. (afp/nxp)