Londres et Bruxelles au bord de la rupture

Les négociations sur le Brexit entre Londres et les Européens semblaient mardi au bord de la rupture, à un peu plus de trois semaines de la date prévue. Bruxelles a accusé le Premier ministre britannique Boris Johnson de jouer avec «l'avenir de l'Europe».

Les Européens ont donné jusqu'à la fin de la semaine à Londres pour leur présenter un compromis acceptable et arriver à une séparation à l'amiable au 31 octobre. Sans attendre cette échéance, les deux parties ne cachent pas leur pessimisme, semblant préparer les esprits à une sortie sans accord, voire au report voulu par le Parlement britannique.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?