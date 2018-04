«Londres ne peut ignorer les questions de Moscou»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a appelé jeudi à une «enquête substantielle et responsable» sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, avertissant que Londres ne pourrait «ignorer les questions légitimes» posées par la Russie.

«Il ne sera pas possible d'ignorer les questions légitimes que nous posons, comme l'a confirmé la conférence de l'OIAC convoquée par la Russie», a-t-il déclaré lors d'un discours à Moscou, au lendemain d'une réunion de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et à quelques heures d'une réunion du Conseil de Sécurité de l'ONU sur ce dossier à l'origine de vives tensions entre la Russie et l'Occident. «Nous insistons pour que soit menée une enquête substantielle et responsable, en pleine conformité avec les dispositions de la convention de l'OIAC», a-t-il poursuivi.

Les 41 Etats membres de l'OIAC ont pourtant rejeté mercredi la proposition russe de mener une enquête conjointe entre Londres et Moscou sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, retrouvés inanimés le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) et toujours hospitalisés.

Moscou nie son implication

Londres impute à la Russie cet empoisonnement effectué à l'aide d'un agent innervant de confection militaire, mais Moscou dément catégoriquement ces accusations. L'affaire a provoqué une vague d'expulsions croisées sans précédent entre la Russie et les pays occidentaux, concernant au total environ 300 diplomates. «Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu une telle ignorance de l'éthique diplomatique, du droit international. Je tiens à souligner que nous continuerons à réagir de façon approprié aux attaques hostiles, mais que nous voulons aussi établir la vérité», a poursuivi M. Lavrov. «Une fois de plus, nous appelons nos collègues à regarder les problèmes du droit international honnêtement (...) Nous sommes prêts à une coopération, comme l'a de nouveau répété hier le président Vladimir Poutine», a-t-il ajouté.

A Ankara pour une réunion avec ses homologues iranien et turc, le président russe a dit mercredi espérer que «le bon sens l'emporte et qu'on arrête d'infliger cet immense préjudice aux relations internationales». La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU jeudi à 19H00 GMT sur l'affaire Skripal, a annoncé mercredi l'ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia.

Diplomates US expulsés

Les diplomates américains expulsés par la Russie en représailles à l'expulsion de 60 diplomates russes par Washington ont par ailleurs quitté jeudi matin leur ambassade de Moscou pour les Etats-Unis. Ils devaient quitter le pays jeudi au plus tard.

Plusieurs dizaines de diplomates américains et leur famille ont quitté l'ambassade à bord de trois autocars et d'un minibus au petit matin, peu après 06h30 locales (05h30 en Suisse), a constaté un journaliste de l'AFP.

Auparavant, l'ambassade des Etats-Unis a été pendant de longues heures le théâtre d'un incessant va-et-vient de véhicules, transportant notamment les bagages ou encore les animaux domestiques des diplomates expulsés.

#UPDATE: Dozens of US diplomats expelled from Russia depart the American embassy in Moscow pic.twitter.com/02aAP9UMr0 — AFP news agency (@AFP) 5 avril 2018

300 diplomates expulsés

L'affaire Skripal a suscité depuis le 14 mars une vague d'expulsions croisées de la Russie et des pays occidentaux, concernant au total environ 300 diplomates. À la fin mars, la Russie avait répliqué aux mesures d'expulsion de 150 de ses diplomates décidées par Londres, Washington et leurs alliés, annonçant notamment le renvoi de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg.

Moscou avait donné une semaine à 58 employés de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et à deux employés du consulat américain d'Iekaterinbourg (Oural) pour quitter la Russie. (ats/nxp)