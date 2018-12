Lourd bilan après un accident de train à Ankara

Au moins neuf personnes ont été tuées et 47 autres blessées jeudi dans un accident de train à grande vitesse à Ankara, selon un nouveau bilan annoncé par le ministre turc des Transports. Un précédent bilan faisait état de sept morts.

L'accident s'est produit près d'Ankara quand un train reliant la capitale turque à Konya (centre) est entré en collision avec une locomotive effectuant des repérages sur les rails, selon le gouverneur d'Ankara Vasip Sahin.

Le ministre turc des Transports Cahit Turhan a indiqué à la presse sur le lieu de l'accident que la collision avait fait neuf morts, dont 6 passagers et trois machinistes. Quarante-sept autres personnes ont été blessées. Selon le bureau du gouverneur d'Ankara, le conducteur du train figure parmi les morts.

#VIDEO Horrific video shows current scene after a train collided with another train in #Ankara pic.twitter.com/RNVOOV3HDU — Intl Breaking News (@intlbreaking) 13 décembre 2018

Un wagon écrasé

L'accident a eu lieu dans le district de Yenimahalle, dans l'ouest de la capitale. Une passerelle s'est effondrée sur le train, dont au moins un wagon a été complètement écrasé, selon une correspondante de l'AFP sur place.

Le train transportait plus de 200 passagers et l'accident a eu lieu quelques minutes seulement après son départ de la gare d'Ankara, selon les médias turcs. La correspondante de l'AFP a vu des équipes de secours s'affairant autour des wagons blanc et bleu recouverts de débris. Au moins sept corps ont été évacués.

Des secouristes du Croissant-Rouge turc distribuaient des couvertures et de la soupe aux rescapés, rassemblés sur un tronçon de route bloqué à la circulation près du lieu de l'accident. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident, a précisé le gouverneur.

#SONDAK?KA Vali ?ahin: "Ankara'da YHT ile k?lavuz trenin çarp??mas? sonucu meydana gelen kazada 4 ki?i öldü, 43 yaral? var" https://t.co/PHa4mHoWST pic.twitter.com/MJRIBeX4Qz — CNN TÜRK (@cnnturk) December 13, 2018

(ats/nxp)