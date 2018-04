Lufthansa annule «plus de 800 vols» mardi

Le géant allemand de l'aviation Lufthansa va annuler mardi «plus de 800 vols», soit un avion sur deux, en raison de grèves touchant quatre aéroports allemands pour les salaires des contractuels de la fonction publique.

Les débrayages à l'appel du syndicat Verdi prévus à Francfort, la plus grande plateforme aéroportuaire d'Allemagne, ainsi qu'à Munich, Cologne et Brême, vont affecter «environ 90'000 passagers», a précisé Lufthansa dans un communiqué lundi.

Lufthansa touché par la grève

Parmi les vols touchés figurent 58 long-courriers, ajoute la compagnie, qui a publié sur son site un plan de remplacement, redirige ses clients vers le rail pour les vols intérieurs, et prévoit un retour à la normale mercredi.

«Il est totalement inacceptable» que Verdi «fasse supporter ce conflit à des passagers qui n'y sont pour rien», a fustigé dans un communiqué Bettina Volkens, directrice du personnel de Lufthansa.

Si la compagnie allemande a connu nombre de conflits sociaux en son sein, il s'agit cette fois d'une grève du personnel des aéroports destinée à peser sur les négociations salariales en cours dans la fonction publique.

Fraport, l'exploitant de l'aéroport de Francfort, a prévenu les voyageurs sur Twitter qu'ils devaient s'attendre à des perturbations mardi. Un troisième cycle de négociations salariales est prévu les 15 et 16 avril.

Due to a public sector strike at airports across Germany on Tuesday, April 10, major disruptions and flight cancellations are also expected at Frankfurt Airport (FRA).

We recommend that passengers check the status of their flight and contact their airline.