Lutte anti-corruption: 70 perquisitions en un jour

La police judiciaire portugaise a mené mercredi une série de perquisitions à travers tout le pays dans une enquête sur la corruption dans l'obtention de contrats publics, a annoncé le parquet de Lisbonne.

Près de 70 perquisitions ont eu lieu chez des particuliers dans des cabinets d'avocats, des municipalités, des entreprises et des bureaux de partis politiques, depuis la capitale Lisbonne jusque dans l'archipel des Acores, a précisé le parquet général sur la page internet.

Près de 200 inspecteurs de la police judiciaire, magistrats et experts en informatique et en finances ont participé à l'opération, baptisée «Tutti frutti» selon la presse. Dans son communiqué, le parquet dit enquêter sur des «crimes de corruption passive, trafic d'influence et participation dans des affaires et des financements illicites». Il explique disposer d'indices forts «qu'un groupe d'individus liés à des structures de partis politiques ont exercé leur influence pour obtenir des contrats publics». D'après l'édition en ligne du magazine Sabado, qui a révélé l'opération, l'enquête vise aussi bien des membres du Parti social démocrate (PSD, centre-droit) actuellement dans l'opposition, que du Parti socialiste au pouvoir.

Dans une conférence de presse, le secrétaire général du PSD José Silvino a affirmé que l'enquête visait des agissements au sein du parti avant le renouvellement de sa direction en janvier, quand Rui Rio en a pris la tête. Il a assuré que le PSD collaborerait avec les enquêteurs «qu'importe ceux qui pourraient être touchés». (afp/nxp)