«MBS» a bien «ordonné» le meurtre de Khashoggi

Deux sénateurs républicains américains ont affirmé mardi n'avoir «aucun» doute sur le fait que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane (MBS), avait «ordonné» le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, après avoir été informés à huis clos des conclusions de la CIA.

Cette position contredit directement le président américain Donald Trump, qui a déclaré publiquement que le service de renseignement n'avait «rien trouvé d'absolument certain».

Senators condemn Saudi crown prince, say he's complicit in Khashoggi's killing after briefing with CIA director https://t.co/I3QBKwIlaK