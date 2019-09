Macron: Chirac était «un grand Français, libre»

Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage jeudi, au cours d'une allocution télévisée, à Jacques Chirac. Il a salué «un homme d'Etat que nous aimions autant qu'il nous aimait».

«Jacques Chirac était un grand Français, libre» qui était «un »amoureux taiseux de notre culture» et qui «aimait profondément les gens», a souligné le chef de l'Etat, en disant s'adresser aux Français «avec beaucoup de tristesse et d'émotion».

«Jacques Chirac était un destin français», a-t-il ajouté, avant de présenter ses condoléances à la famille de l'ancien président décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans à son domicile parisien. »Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et, que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme«, a poursuivi Emmanuel Macron.

«Nous avons pour Jacques Chirac ce soir de la reconnaissance. Il fit tant pour notre nation, nos valeurs, la fraternité et la tolérance», selon lui. «Il portait en lui l'amour de la France et des Français» et était «habité par la conscience du temps long».

Une «certaine idée de la France»

L'ancien président de droite «incarnait une certaine idée de la France, une France dont il a constamment veillé à l'unité, à la cohésion et qu'il a protégé courageusement contre les extrêmes et la haine. Une France qui regarde son histoire en face et dont il sut reconnaître, lors du discours du Vel Hiv', les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale», a estimé le chef de l'Etat.

Il incarnait également, selon lui, «une France indépendante et fière, capable de s'élever contre une intervention militaire injustifié lorsqu'il refusa en 2003 l'invasion de l'Irak sans mandat des Nations unies, lorsqu'il s'engagea pour mettre un terme aux guerres dans l'ex-Yougoslavie, ou lorsqu'il oeuvra pour rétablir la paix et la sécurité au Liban». Soit «une France qui assume son rôle historique de conscience universelle».

Jacques Chirac «entre dans l'Histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais», a conclu Emmanuel Macron à la fin de son allocution d'une dizaine de minutes, qui a été diffusée par les principales chaînes de télévision. Après son élection, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient rencontré à une reprise Jacques et Bernadette Chirac, en leur rendant visite en juillet 2017.

Que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et qui nous rassemblait. https://t.co/3pKV5IfWBc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 26, 2019

Journée de deuil

Une journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac se tiendra lundi et un service solennel lui sera rendu ce jour-là à 12 heures dans l'église Saint-Sulpice à Paris, a annoncé l'Elysée.

Le palais de l'Elysée ouvrira exceptionnellement ses portes ce jeudi soir à partir de 21 heures, jusqu'à dimanche inclus, «afin que les Français qui le souhaitent puissent exprimer leurs condoléances», précise la présidence.

«Le président de la République a souhaité que les Français puissent rendre hommage au président Jacques Chirac disparu aujourd'hui», indique-t-elle. Pour cela, un recueil de condoléances sera mis à disposition dans le vestibule d'honneur du palais.

De 1995 à 2007

Décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans, Jacques Chirac a occupé l'Elysée de 1995 à 2007. Le service solennel se déroulera dans l'église Saint-Sulpice, dans le quartier latin, qui est l'un des plus grands édifices religieux de la capitale.

Les services religieux officiels se déroulent traditionnellement en la cathédrale Notre-Dame, qui est fermée au public depuis l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril. (ats/nxp)