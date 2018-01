Macron à Pékin: déjà 10 milliards dans l'escarcelle

Reçu dans l'après-midi par son homologue Xi Jinping au colossal Palais du peuple bordant la place Tiananmen à Pékin, le président français comptait ramener à Paris une cinquantaine d'accords et de contrats, notamment sur le nucléaire civil et l'aéronautique.

Un accord prévoyant la construction par Areva d'un centre de retraitement de combustible nucléaire usagé en Chine a été signé. Il pourrait dépasser les 10 milliards d'euros.

Un accord providentiel pour Areva

Un «mémorandum d'accord commercial» en ce sens a été signé au Palais du peuple en présence de M. Macron et de son homologue chinois Xi Jinping. Cet accord est providentiel pour le groupe nucléaire en difficulté Areva.

Quant au réacteur EPR, construit par EDF dans le sud de la Chine, il devrait démarrer dans environ six mois, a fait savoir la présidence française. Ce serait le cas échéant le premier EPR opérationnel dans le monde, avant ceux en chantier à Flamanville (Normandie) et en Finlande et qui ont subi de nombreux retards et surcoûts.

Embargo sur le boeuf français levé dans 6 mois

La Chine va complètement lever «dans les six mois» l'embargo sur la viande bovine française qu'elle imposait depuis 2001 à la suite de la crise de la vache folle, a annoncé mardi le président français, Emmanuel Macron.

Les deux pays ont signé mardi un accord prévoyant «l'ouverture de l'accès de la viande bovine (au marché chinois), avec une résolution totale dans les six mois» de l'embargo actuel, a indiqué M. Macron, au deuxième jour de sa visite d'Etat en Chine.

Cette décision intervient après un premier assouplissement très partiel annoncé par les autorités communistes en mars 2017. Elle offrira aux éleveurs un accès convoité à un immense marché chinois en plein boom.

Le géant asiatique est affamé de viande: le boeuf occupe une place grandissante dans les assiettes d'une classe moyenne chinoise en plein essor et les viandes importées y connaissent un grand succès.

Avec l'élévation du niveau de vie, la consommation annuelle de boeuf dans le pays s'est élevée en 2016 à quatre kilos par habitant, contre moins de trois kilos en 2005, selon l'OCDE. Et ce même si le porc représente toujours 60% de la viande consommée en Chine.

Un Centre Pompidou à Shanghai

La France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d'art contemporain à Shanghai, a par ailleurs annoncé Emmanuel Macron. Ce partenariat prévoit également d'organiser une édition des Rencontres photographiques d'Arles dans la ville de Xiamen (est de la Chine), a-t-il ajouté

Relations à «rééquilibrer»

La France cherche à «rééquilibrer» ses relations commerciales avec la Chine, qui génère son plus gros déficit extérieur (30 milliards d'euros en 2016). Elle espère notamment obtenir durant cette visite un meilleur accès au marché chinois pour ses produits agricoles (viande bovine, porcine, volaille, vins et spiritueux) et pour ses banques, et conclure des ventes d'Airbus et de moteurs Safran.

Emmanuel Macron est arrivé en Chine avec une cinquantaine de chefs d'entreprises dont les dirigeants d'Areva, Airbus, Safran et EDF. En retour, Paris souhaite encourager les investissements chinois en France, «dès lors qu'ils sont créateurs d'emplois et de croissance pour nos pays et qu'ils s'inscrivent dans des partenariats équilibrés et de long-terme», selon l'Elysée. (ats/nxp)