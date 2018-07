Macron aura sa piscine au fort de Brégançon

Tous les présidents français y ont passé leurs vacances depuis Charles de Gaulle, sauf François Mitterrand. La résidence d'Etat français, classée monument historique, accueillera bientôt le couple Macron qui tenait à y faire construire une piscine. Elle sera tout juste prête pour leur arrivée, peu après le dernier Conseil des ministres prévu le 3 août prochain.

L'autorisation vient de leur être accordée par les architectes des Bâtiments de France. C'est l'option hors-sol qui a été retenue, étant donné qu'il est difficile de creuser sur place. Le bassin mesurera 10 mètres sur 4 et sera profonde d'1, 20m. Le coût estimé n'a pas filtré, mais on sait que le budget pour entretenir la bâtisse notamment s'élève à 150'000 euros par an.

Pour faire passer l'addition, «la présidence de la République a fait valoir que la construction de cette piscine leur permettrait de se baigner tranquillement, à l’abri des regards indiscrets et ainsi d’éviter d’utiliser la plage en bas du fort. Un déplacement qui nécessite la mobilisation, selon l’Élysée, de onze gendarmes postés sur des bateaux de sauvetage au large et qui coûterait 60'000 euros chaque été», remarque «Le Figaro». (nxp)