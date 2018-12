Macron convoque une réunion d'urgence

Emmanuel Macron convoque dimanche une réunion d'urgence à l'Elysée au lendemain des scènes de guérilla urbaine à Paris qui ont marqué une nouvelle escalade dans le conflit des «gilets jaunes» devenu une crise politique majeure.

Attendu sur le sol français en fin de matinée en provenance du sommet du G20 en Argentine, le chef de l'Etat doit retrouver le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et «les services compétents» pour tenter de trouver une réponse à un mouvement qui semble avoir échappé à tout contrôle.

Samedi soir, alors que des voitures brûlaient en plein Paris, Emmanuel Macron a déclaré depuis Buenos Aires qu'il «n'accepterait jamais la violence». Selon lui, celle-ci n'a «rien à voir avec l'expression d'une colère légitime», celles des «gilets jaunes» protestant au départ contre la hausse des carburants et la baisse du pouvoir d'achat.

Je respecterai toujours la contestation, j’écouterai toujours les oppositions mais je n’accepterai jamais la violence. pic.twitter.com/P6bqrOfhMA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 décembre 2018

L'ampleur des violences, qui ont fait une centaine de blessés, a conduit Edouard Philippe à annuler son déplacement en Pologne pour le sommet sur le climat COP 24. Il s'est rendu dès samedi soir dans un commissariat parisien pour remercier les forces de l'ordre.

Dans l'immédiat, la réponse de l'exécutif a d'abord été celle de la fermeté. «Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice», a insisté Emmanuel Macron, alors que Christophe Castaner n'a pas écarté la possibilité d'instaurer l'état d'urgence.

Mais l'opposition et une partie des «gilets jaunes», mouvement protéiforme sans structure ni leader clairement désigné, réclament d'abord un geste fort au gouvernement, à commencer par un moratoire ou un gel de la hausse des taxes sur les carburants.

Revendications

A droite, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a réitéré son appel à un référendum sur la politique écologique et fiscale d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a demandé à être reçue par M. Macron avec les autres chefs de partis politiques d'opposition.

Je demande au Président de la République qui a laissé cette situation s’aggraver dans des proportions incroyables de recevoir les chefs de partis politiques d’opposition, au premier rang desquels le Rassemblement National, dès son retour d’Argentine. MLP https://t.co/IEYToICa36 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 décembre 2018

A gauche, le patron du PS, Olivier Faure, a réclamé des États généraux sur le pouvoir d'achat. Benoît Hamon, chef de Génération-s, a demandé un dialogue national avec les «gilets jaunes», les syndicats et les ONG sur le pouvoir d'achat, la répartition des richesses et la transition écologique. Quant à Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, il a appelé à rétablir l'impôt sur la fortune, tout en applaudissant «l'insurrection citoyenne» qui «fait trembler la macronie et le monde du fric».

Jour historique.



En France, l’insurrection citoyenne fait trembler la macronie et le monde du fric.



De l’autre côté de l’Atlantique, elle a déjà remporté la victoire : bonne chance à @lopezobrador_ qui prend ses fonctions presidentielles aujourd’hui au #Mexique !#1erDecembre — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 1 décembre 2018

Face à ces revendications, pour la plupart sur la table depuis plusieurs jours, le gouvernement est jusque-là resté inflexible. Alors que les premiers heurts éclataient sur les Champs Elysées, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a ainsi répété samedi matin que le cap allait être maintenu, tout en rappelant les mesures d'aide (chèque énergie, prime à la conversion) déjà annoncées par le gouvernement ces derniers jours.

«J'ai entendu ceux qui me disent que le 15 du mois, ils sont dans le rouge à la banque. Mais nous réparons le pays pas à pas. Nous le faisons avec sérieux et nous ne reportons pas nos choix sur la génération future», a-t-il développé.

Samedi soir, M. Castaner a seulement reconnu que le gouvernement s'était «planté sur un certain nombre de séquences de communication et de pédagogie, notamment sur l'enjeu de se sortir du tout pétrole».

Christophe Castaner admet que le gouvernement "s'est planté" sur certaines séquences de communication pic.twitter.com/9NaoCFUamD — BFMTV (@BFMTV) 1 décembre 2018

Emmanuel Macron, qui a bâti une partie de son capital politique sur sa capacité réformatrice, n'a, lui, eu de cesse de clamer qu'il ne reculerait pas, contrairement, selon lui, à ses prédécesseurs. Mais cette position peut-elle résister aux événements de samedi, alors que plusieurs élus de la majorité, parfois mis à rude épreuve dans leurs circonscriptions, ont demandé un adoucissement de la politique gouvernementale ? (afp/nxp)