Macron en SS: une organisation juive réagit

Une organisation juive a porté plainte en France après qu'une pancarte eut été exhibée lors de la manifestation anti-Macron du 26 mai montrant le président dans un uniforme SS, la manche frappée du drapeau israélien, selon le texte de la plainte consulté mardi par l'AFP.

Cette association, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA), a porté plainte auprès du parquet de Paris notamment pour «diffamation envers particulier», «provocation à la discrimination» raciale ou religieuse et «injure publique».

Belle affiche #FranceInsoumise avec une pointe antisémite : le drapeau d’Israel sur la mâche de #Macron en SS. Les nouvelles chemises brunes de l’extrême-gauche n’ont aucun scrupule pic.twitter.com/YsP1FQZGZa — Aurélien Véron (@aurelien_veron) 27 mai 2018

«Jusqu'où iront l'indécence?»

Cette pancarte, dont des photos ont été relayées sur les réseaux sociaux, avait été brandie par une participante à la «marée populaire» organisée le 26 mai à Paris contre la politique d'Emmanuel Macron par un collectif d'organisations de gauche et d'extrême gauche, dont le parti La France insoumise.

Christophe Castaner, délégué général du parti présidentiel La République en marche et secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, s'est ému sur Twitter de cette représentation du chef de l'Etat «en nazi avec brassard israélien», relevant en outre que son effigie avait été pendue et sa marionnette brûlée lors de précédents cortèges.

«Jusqu'où iront l'indécence, la haine et la bêtise la plus crasse?», s'est interrogé le responsable macroniste. «Les (...) porteurs de cette pancarte instillent un antisémitisme patent par cet odieux amalgame», indique l'avocat du BNVCA, Me Charles Baccouche, dans sa plainte. «Ce dessin, en soi, est une insulte aux victimes de la Shoah qui, par millions, ont été assassinées dans des conditions de souffrances et d'humiliations permanentes dans les camps de la mort nazis», poursuit le texte. (afp/nxp)