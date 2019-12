Macron sacré chef traditionnel à Abidjan

Le président français Emmanuel Macron, en visite en Côte d'Ivoire, a été fait chef traditionnel ivoirien samedi à Abidjan, recevant les attributs liés à cet honneur le jour de son 42e anniversaire.

«Le nom que les chefs traditionnels et religieux m'ont demandé de vous conférer est 'N'djekouale', c'est-à-dire, la paix, la sérénité, le chercheur de paix, le faiseur de paix, l'ouvrier de la paix» (en langue ébrié), a affirmé Robert Beugré Mambré, le ministre gouverneur d'Abidjan, lors d'une cérémonie à l'Hôtel du District d'Abidjan. Il a souligné que Emmanuel Macron était désormais «un chef traditionnel dans la plus pure tradition».

Le président français a reçu en cadeau les attributs des chefs traditionnels, a précisé le ministre: «un gros pagne, un sous-ensemble de corps qui précède le port du pagne, un couvre-chef, une chaîne en perles traditionnelles, des bracelets, une bague, une canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties».

Emmanuel Macron, qui n'a pas eu à porter ses nouveaux attributs, a remercié le ministre et les chefs en assurant: «Vous m'avez rendu plus fort, plus riche en me donnant une autre appartenance».

Auparavant, le ministre avait souligné que Emmanuel Macron fêtait son anniversaire en Côte d'Ivoire et les gens présents à l'Hôtel du District lui ont chanté «joyeux anniversaire». (ats/nxp)