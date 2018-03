Madsen maintient la thèse de l'accident

Jugé depuis le 8 mars pour le meurtre de Kim Wall venue l'interviewer le 10 août 2017 dans son sous-marin, Peter Madsen, 47 ans, a affirmé à l'ouverture de son procès que la jeune femme avait succombé à des gaz toxiques libérés lors d'une soudaine dépressurisation de l'habitacle.

Arrêté le 11 août alors que son sous-marin était en train de sombrer - sabordé par lui selon l'accusation - Peter Madsen a reconnu à l'audience avoir décapité, démembré et jeté en mer le corps de la journaliste. Mais il nie l'avoir violentée, agressée sexuellement et tuée intentionnellement comme le croit le parquet.

Peter #Madsen is in the stand on day two of his trial for the murder of journalist #KimWall.

He admits dismembering her body but denies murder.

Former Danish judge Eva Smith explains how his story has changed several times since his arrest. pic.twitter.com/JTwt49qFiL