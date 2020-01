Maduro célèbre «l'échec » de Juan Guaido

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a célébré jeudi, lors d'une marche à Caracas «l'échec de l'aventure putschiste» de Juan Guaido, un an après la proclamation de l'opposant comme président par intérim du pays.

«Putain, qui t'a élu ?», a lancé le président socialiste à l'adresse du chef de file de l'opposition, depuis le balcon du Palais présidentiel de Miraflores, devant des centaines de ses partisans participant à une «manifestation anti-impérialiste».

Vêtu d'une chemise rouge, Nicolas Maduro a qualifié de «nigaud servile» et «traître à la patrie» le président du Parlement, qui s'était proclamé le 23 janvier 2019 président par intérim du pays, estimant que le chef de l'État usurpait le pouvoir après des élections «frauduleuses» en 2018. Le président socialiste a crié «victoire», ironisant sur la tournée internationale de l'opposant - un «show», a-t-il dit, destiné à faire la promotion de son «échec».

«Seuls, nous n'y arriverons pas»

Bravant une interdiction de sortie du territoire, Juan Guaido s'est rendu en Colombie où il a rencontré lundi le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, qui a promis plus d'«actions» de soutien contre la «tyrannie» de Nicolas Maduro. De là, il est allé au Royaume-Uni, en Belgique puis en Suisse. Vendredi et samedi, il doit rencontrer des migrants vénézuéliens à Paris et Madrid.

«Seuls, nous n'y arriverons pas», a déclaré l'opposant jeudi, dans un appel à l'aide lancé devant l'élite économique et politique mondiale réunie au sommet de Davos, en Suisse. Initiée il y a un an, son offensive pour évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro n'a pas abouti, malgré le soutien des États-Unis et d'une cinquantaine d'autres pays. (afp/nxp)