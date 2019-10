Manchester: une attaque au couteau fait 5 blessés

Une attaque à l'arme blanche a fait cinq blessés vendredi dans un centre commercial de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Les services antiterroristes ont été saisis de l'enquête.

«Etant donnés la localisation de l'incident et sa nature, les officiers de la police antiterroriste mènent les investigations», a indiqué la police dans un communiqué cité par l'agence PA, précisant rester «ouverte» à d'autres pistes.

Le suspect, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en garde à vue, a ajouté la police locale sur Twitter.

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3