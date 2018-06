Manifestation à Ramallah en solidarité avec Gaza

Plus d'un demi-millier de manifestants se sont rassemblés samedi à Ramallah en Cisjordanie occupée, selon un journaliste de l'AFP. Ils réclament la levée des sanctions imposées par l'Autorité palestinienne à la bande de Gaza.

Les forces de sécurité palestinienne n'ont pas fait usage de la force contrairement à ce qui s'était passé le 13 juin lorsque des centaines de manifestants avaient été dispersés à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas à l'aide de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène. En guise de geste de bonne volonté, les policiers ont distribué des drapeaux palestiniens aux manifestants.

«Annulez les sanctions» contre les habitants de Gaza ont crié les manifestants à l'adresse de l'Autorité palestinienne lors de cette manifestation organisée par un collectif de groupes politiques de l'opposition et d'ONG. L'enclave palestinienne de deux millions d'habitants est soumise à un rigoureux blocus imposé par Israël et est éprouvée par les guerres, la pauvreté, le chômage, la réclusion et les pénuries d'eau et d'électricité.

L'autre voisin, l'Egypte, maintient sa frontière fermée quasiment en permanence, asphyxiant encore davantage l'économie gazaouie. L'Autorité palestinienne a été évincée de force de la bande de Gaza en 2007 par le Hamas. Une décennie de querelles désastreuses a ensuite opposé les organisations palestiniennes. La direction palestinienne à Ramallah a notamment réduit ou stoppé les salaires de dizaines de milliers de fonctionnaires. (ats/nxp)