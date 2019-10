Manifestations au Chili: le gouvernement recule

Le président chilien fait marche arrière: Sebastian Pinera a annoncé samedi la suspension de la hausse des prix des tickets de métro à Santiago, à l'origine de manifestations particulièrement violentes dans la capitale où un couvre-feu total a été décrété.

«Je tiens à annoncer aujourd'hui que nous allons suspendre l'augmentation des tarifs du métro», a déclaré le président depuis le palais présidentiel de La Moneda, peu avant que le général nommé pour assurer la sécurité de la capitale n'annonce un couvre-feu total à Santiago en réponse aux «excès qui se sont produits aujourd'hui».

Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont à nouveau éclaté samedi, au lendemain de l'instauration de l'«état d'urgence» à Santiago, secouée par un mouvement de protestation contre la hausse du prix des transports.

Chile is presently seeing its worst riots in decades. This is the ENEL building in Santiago.



Strike you as under-reported? That’s because Maduro isn’t the President. pic.twitter.com/Gsdv6C5Mdl