Mar-a-Lago: la Chinoise arrêtée reste en détention

La Chinoise Zhang Yujing, arrêtée le 30 mars dans une propriété du président américain Donald Trump à Mar-a-Lago (Floride), munie de logiciels malveillants, semblait «préparer quelque chose de néfaste», a déclaré lundi un juge fédéral américain, lui refusant la liberté sous caution.

«Il apparaît à la cour que Mme Zhang préparait quelque chose de néfaste», a dit le juge William Matthewman lors de l'audition de la femme de 33 ans, a rapporté le journal «Miami Herald». Elle doit «rester détenue en raison d'un grand risque de départ en avion ou de non présentation», selon des documents judiciaires.

