Mariages forcés: les victimes payent leur retour

Les Britanniques envoyées par leurs familles à l'étranger pour y être mariées de force doivent rembourser au ministère des Affaires étrangères britannique les frais liés à leur rapatriement. Ces faits sont révélés par une enquête du journal The Times publiée mercredi.

Les victimes sollicitant l'aide du Foreign office «doivent trouver des centaines de livres sterling pour (payer) leur vol retour, leur nourriture et leur hébergement», indique le quotidien britannique.

