Martin Vizcarra nouveau président

Le premier vice-président péruvien Martin Vizcarra, devenu vendredi chef de l'Etat après la démission de Pedro Pablo Kuczynski, est un ingénieur austère sans lien avec les partis politiques traditionnels.

M. Vizcarra, qui a fêté ses 55 ans jeudi, a vu sa carrière politique soudainement s'accélérer avec l'annonce du départ de M. Kuczynski, emporté par le scandale de corruption autour du géant brésilien du BTP Odebrecht.

Et, à la différence de la précédente procédure de destitution en décembre, quand «PPK» avait sauvé son mandat de justesse, le vice-président a confié à son cercle intime qu'il accepterait la présidence, avait indiqué à l'AFP une source de son entourage sous couvert d'anonymat. La fois précédente, il promettait de démissionner par solidarité en cas de destitution.

Perçu comme pragmatique, simple et austère, cet homme grand et sec n'a, contrairement à Pedro Pablo Kuczynski, aucun lien avec les milieux d'affaires, ni les partis politiques traditionnels.

Depuis septembre, il était ambassadeur du Pérou au Canada, après avoir occupé le poste de ministre des Transports entre juillet 2016 et mai 2017.

Un double profil

Son double profil d'homme politique et de technicien est sa grande force dans un Pérou où la classe politique souffre d'une crise de crédibilité, notamment après plusieurs scandales de corruption.

Il est aussi plus mesuré que son prédécesseur: «Il fait beaucoup plus attention à son image», souligne l'analyste politique Fernando Tuesta. «Si Vizcarra prend la présidence, on va voir un contraste en raison de sa sérénité et parce qu'il est beaucoup mieux placé politiquement».

Comme ministre des Transports, il a surpris plus d'une fois en déjeunant avec le personnel à la cantine du ministère. Ceux qui le connaissent évoquent sa simplicité et son soin méticuleux apporté au budget.

Ce passionné de sport, devenu à 38 ans champion du Pérou de pelote basque dans la catégorie senior, offre aussi une image d'indépendant en n'étant pas membre du parti au pouvoir de M. Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK).

L'éducation comme combat

Né en 1963 à Lima, Martin Vizcarra est parti vivre, enfant, avec sa famille à Moquegua, région minière du sud du Pérou: c'est là qu'a démarré son engagement politique, après avoir mené un mouvement de protestation de dix jours contre l'entreprise minière Southern.

Cet ingénieur civil a alors lancé un mouvement politique régional, qui l'a mené jusqu'au poste de gouverneur, qu'il occupera de 2011 à 2014, mettant l'accent sur les dépenses en éducation.

Courtisé par plusieurs partis, il accepte de se présenter à la première vice-présidence du pays au côté de M. Kuczynski en 2016. Ce père de quatre enfants marié à une enseignante se trouve désormais en première ligne jusqu'au terme du mandat actuel, en juillet 2021. (afp/nxp)