«Martine» fait un carton aux enchères à Paris

«Martine», la jeune vedette de la littérature enfantine, a remporté samedi un beau succès aux enchères à Paris. Une gouache a notamment été cédée près de 50'000 euros lors d'une vente où figuraient aussi des dessins de maîtres de la BD comme Hergé, Bilal ou Franquin.

Les 27 dessins originaux de l'illustrateur Marcel Marlier (des gouaches sur papier) provenaient des différentes aventures de «Martine» («Martine à la foire», «à la montagne», «à la mer»...). Ils ont totalisé 559'000 euros (635'000 francs), soit cinq fois l'estimation, a indiqué la maison Artcurial.

«Les images les plus célèbres ont été les plus disputées, à l'image d'une gouache de Martine, petit rat de l'opéra, qui s'envole à 48'100 euros», soit 12 fois son estimation, selon la maison de ventes. «Martine fait du camping, estimée entre 4000 et 6000 euros, qui obtient elle 33'800 euros», a précisé Artcurial.

Planche de Bilal à 149'500 euros

Le dessinateur Enki Bilal atteint le plus haut prix de la vente: une planche de «La Femme Piège» est partie à 149'500 euros, doublant son estimation. Une gouache et pastel réalisée pour «Die Mauer Berlin» a été adjugée 62'400 euros.

«Par ailleurs, la couverture de la nouvelle édition de l'album Fins de siècle - partie de chasse, à paraître en 2019 chez Casterman, obtient 71'500 euros, a précisé la maison de vente. Coté valeurs sûres, un crayonné de la planche 56 de l'album de Tintin »Coke en stock«, réalisée en 1955 par Hergé, s'est vendue 130'000 euros. La planche (55 x 36,40 cm) où l'on voit une torpille éviter de peu le cargo à bord duquel se trouvent Tintin et Haddock est dédicacée et signée par Hergé avec la date juin 1972.

Parmi les autres oeuvres du créateur de Tintin proposées à la vente, une lithographie en couleur (101,90 x 71,20 cm) tirée de l'album »On a marché sur la Lune« s'est vendue 46'800 euros, soit 3 fois l'estimation. Signée par Hergé, cette lithographie est dédicacée par un des astronautes de chacune des missions lunaires du programme Apollo.

La vente, au cours de laquelle 180 lots étaient mis aux enchères, présentait également des oeuvres de Morris, Franquin ou encore Hugo Pratt. Elle a totalisé 2 millions d'euros (frais inclus), a précisé Artcurial. (ats/nxp)