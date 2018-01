Massacre de Las Vegas: un 2e suspect visé par le FBI

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête sur une deuxième personne qui pourrait avoir été impliquée dans le massacre de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l'histoire américaine récente, qui a fait 58 morts et des centaines de blessés.

«Le FBI a ouvert un dossier contre une personne d'intérêt au niveau fédéral», a déclaré vendredi le shérif de Las Vegas Joe Lombardo, précisant qu'il ne s'agissait pas de Marilou Danley, la compagne du meurtrier Stephen Paddock.

Las Vegas police release preliminary report on 1 October investigation - Clark County Sheriff Joe Lombardo announced the release of a preliminary report Friday on the 1 October investigation. https://t.co/Ib44QM3ytL