Massacre de Tiananmen: au moins 10 000 morts

Le massacre de Tiananmen à Pékin a fait au moins 10'000 morts, selon une archive britannique qui vient d'être rendue publique et livre un récit cauchemardesque de l'écrasement des manifestations pour la démocratie par l'armée chinoise en 1989.

«Estimation minimale des morts civils 10'000», conclut alors l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Alan Donald, dans un télégramme secret adressé à Londres. Ce document des Archives nationales britanniques, rendu public plus de 28 ans après les faits, a pu être consulté par l'AFP.

