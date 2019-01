Massacres sans images, des centaines de morts

C'est un massacre sans image, isolé dans l'espace et très limité dans le temps: les Nations unies ont avancé mercredi que près de 900 personnes avaient péri dans les violences communautaires qui ont embrasé pendant deux jours mi-décembre plusieurs villages de l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Au moins 890 personnes ont été tuées entre le 16 et le 18 décembre dans quatre villages du territoire de Yumbi, dans la province de Mai-Ndombe, à plus de 300 km au nord de Kinshasa, rapporte dans un communiqué le Haut-commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.

Ce bilan provient de ce qui «semble avoir été des affrontements entre les communautés Banunu et Batendé», d'après le Haut-commissariat, qui cite des «allégations de sources crédibles» à l'appui de son bilan.

«Non je ne peux pas confirmer cela», a réagi le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, interrogé sur ce bilan humain par l'AFP. «Nous avions une centaine de morts selon les dernières estimations qui ont été présentées au gouvernement», a-t-il ajouté.

Pas liés aux élections

Ce bilan avait conduit l'exécutif à demander à la commission électorale le report dans cette région des élections prévues le 30 décembre, a-t-il rappelé.

L'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ) avance pour sa part le chiffre de 500 morts d'après ses premiers éléments de terrain.

Les violences communautaires ont éclaté dimanche 16 et lundi 17 décembre dans la province du Mai-Ndombe, au bord du fleuve Congo. Ces violences ne sont pas liées aux élections en RDC mais à une vieille rivalité entre les communautés Banunu et Batendé. C'est l'enterrement d'un chef coutumier Banunu qui a mis le feu aux poudres, d'après tous les témoignages.

«Notre chef coutumier (Banunu) est décédé ici à Kinshasa. Nous avons rapatrié le corps pour qu'on l'enterre là où il est chef coutumier», avait alors expliqué à l'AFP dans la capitale Francis Mbengama, député et vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.

Enquête approfondie

«Le gouverneur voulait interdire qu'on enterre le chef coutumier là-bas dans la concession familiale», mais il avait finalement été enterré dans la nuit du 13 au 14 décembre, avait-il ajouté.

Les tueries avaient duré le 16 et 17, selon lui: «Les Batendé, soutenus par quelques personnes armées, ont ouvert le feu». «Notre population a fui. On a brûlé des maisons. Il y a même des victimes brûlées dans des maisons», avait ajouté le député provincial de Kinshasa.

Les informations reçues par l'ONU indiquent qu'au moins 82 personnes ont été blessées dans les attaques, mais le Haut-commissariat estime que leur nombre réel devrait être plus élevé.

En outre, quelque 465 maisons et bâtiments ont été incendiés ou pillés, dont deux écoles primaires, un centre de santé, un poste de santé, un marché et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Selon l'ONU, la majorité de la population des villages touchés aurait été déplacée. Quelque 16'000 personnes ont pu notamment trouver refuge au Congo-Brazzaville en traversant le fleuve Congo.

