Mattarella consulte pour former son gouvernement

Le président italien Sergio Mattarella a entamé mercredi ses consultations en vue de la formation du gouvernement. Un mois après des élections législatives qui n'ont pas permis d'aboutir à une majorité claire au Parlement, cet objectif est encore éloigné.

Les rendez-vous ont débuté à 10h30 avec Elisabetta Alberti Casellati, une proche de Silvio Berlusconi élue présidente du Sénat il y a 10 jours. Suivront le président de la Chambre des députés, Roberto Fico, un orthodoxe du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), puis l'ancien président Giorgio Napolitano et dans l'après-midi les représentants des petites formations.

M. Mattarella recevra jeudi les représentants des principaux partis politiques, en terminant par la Ligue (extrême droite) et le M5S, qui revendiquent chacun la victoire aux législatives du 4 mars.

Devenus les nouveaux patrons de la politique italienne, Luigi Di Maio (M5S) et Matteo Salvini (Ligue) aspirent chacun au poste de chef du gouvernement: le premier pour avoir fait de son mouvement contestataire le premier parti d'Italie avec plus de 32% des voix; le second pour avoir hissé la Ligue à la première place au sein de la coalition de droite, arrivée en tête avec 37% des voix.

Un troisième nom

Mais tous deux pourraient être obligés de s'entendre sur un troisième nom, acceptable par les deux camps, pour diriger le gouvernement, même si M. Di Maio a répété mardi soir qu'il était le seul candidat de son mouvement au poste de Premier ministre. Si aucun accord n'est possible, de nouvelles élections semblent inévitables à l'automne prochain, cette instabilité politique ne pouvant qu'affaiblir la troisième économie de la zone euro. Mardi soir, le chef de file du M5S, Luigi Di Maio, n'a pas exclu une coalition de gouvernement, évoquant comme partenaires possibles la Ligue et le PD, tout en posant de strictes conditions.

Depuis sa création en 2009, le M5S se faisait fort de s'imposer seul, refusant toute alliance assimilée à une compromission. «Salvini doit choisir entre la révolution et la restauration. En d'autres termes, soit il rompt avec Berlusconi et commence à changer l'Italie, soit il reste avec Berlusconi et ne change rien», a déclaré mardi Luigi Di Maio lors de l'émission télévisée «Di Martedi».

«Quant au PD, il doit décider s'il continue à suivre la ligne de Renzi (...), ce qui serait irresponsable», a-t-il ajouté à l'adresse du nouveau dirigeant du parti de centre gauche, Maurizio Martina. Luigi Di Maio, au cours de cette émission télévisée, a d'ailleurs rendu hommage au travail de plusieurs ministres démocrates du gouvernement sortant. Jusqu'ici, le Parti démocrate, formation de l'ancien président du Conseil Matteo Renzi, a fermé la porte à une alliance avec le M5S. Du côté de la Ligue, Matteo Salvini répète qu'il restera fidèle à son alliance avec Forza Italia. Il s'est dit prêt à discuter avec le M5S, tout en soulignant qu'il refusait «les veto et les ordres». (ats/nxp)