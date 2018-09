May va rencontrer Trump et Rohani à New York

La Première ministre britannique Theresa May plaidera mardi à New York pour la libération d'une Irano-Britannique auprès du président iranien Hassan Rohani. Mercredi, elle s'entretiendra avec le président américain Donald Trump sur les relations commerciales entre les deux pays après le départ du Royaume-Uni de l'UE fin mars 2019.

Ces deux rencontres bilatérales se tiendront en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. «Ils se sont tous les deux fermement engagés à conclure un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis» après le Brexit, a précisé lundi une source gouvernementale britannique.

Donald Trump et Theresa May discuteront également de l'empoisonnement d'un ex-agent-double russe et de sa fille en mars à Salisbury, en Angleterre, que Londres et ses alliées ont attribué à la Russie. Moscou nie toute implication.

«Vive inquiétude»

La veille, mardi, Theresa May plaidera auprès du président iranien Hassan Rohani pour la libération de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Irano-Britannique emprisonnée en Iran. «La Première ministre fera part de sa vive inquiétude sur la détention de Nazanin et appellera à sa libération pour des raisons humanitaires», selon la même source.

Employée de la Fondation Thomson Reuters liée à l'agence de presse canado-britannique du même nom, Mme Zaghari-Ratcliffe avait été arrêtée le 3 avril 2016 à l'aéroport de Téhéran en compagnie de sa fille Gabriella, aujourd'hui âgée de 4 ans, après avoir rendu visite à sa famille. Elle a été condamnée en septembre 2016 à cinq ans de prison pour complicité de complot contre les autorités religieuses iraniennes. La peine a été confirmée en appel en avril 2017.

Ces charges ont été réfutées par sa famille et par la Fondation, une organisation caritative indépendante du groupe Thomson Reuters et de l'agence Reuters. Selon des avocats et des diplomates, les Gardiens de la Révolution iraniens ont arrêté une trentaine d'Iraniens ayant la double nationalité au cours des deux dernières années, principalement pour des accusations d'espionnage. (ats/nxp)