Melania Trump continue sa tournée africaine

La Première Dame des Etats-Unis Melania Trump a visité une école primaire jeudi au Malawi, deuxième étape d'une tournée africaine en solo qui lui a valu les félicitations de son mari.

L'ancienne mannequin de 48 ans, qui fait là ses débuts sur la scène internationale, a reçu un accueil mitigé à Lilongwe où des manifestants, essentiellement blancs, ont brandi des slogans anti-Trump.

«Bienvenue au Malawi. #Pasunpaysdemerde», pouvait-on lire sur une pancarte, en référence aux propos qu'aurait tenus le président américain en janvier lors d'une réunion à la Maison blanche en parlant de Haïti et de pays africains.

Un voyage très apprécié

A l'aéroport de Lilongwe, les écolières venues accueillir la Première Dame étaient elles sous le charme. «Je suis très fière de voir la Première Dame Melania Trump. C'est vraiment excitant. Je ne pensais pas avoir un jour cette chance», a déclaré l'une d'elles, Sharon Sibo, à l'AFP.

Depuis la Maison blanche, le président américain a salué le travail de son épouse. «Notre formidable Première Dame, Melania, s'en sort très bien en Afrique. Les gens l'adorent, et elle les adore. C'est formidable à voir», a tweeté Donald Trump jeudi.

Our country’s great First Lady, Melania, is doing really well in Africa. The people love her, and she loves them! It is a beautiful thing to see.