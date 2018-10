Mélenchon traite les journalistes d'«abrutis», Radio France porte plainte

«La direction juridique de Radio France s'occupe de la plainte en liaison avec notre avocat», a précisé Gaël Hamayon, un porte-parole de la radio publique. Après une enquête de franceinfo sur des soupçons de surfacturation lors de la campagne présidentielle, le leader de la France insoumise s'est en pris aux journalistes de la radio qui, selon lui, «ont l'air de ce qu'ils sont, c'est à dire d'abrutis».

Le leader de la France insoumise a par ailleurs dénoncé samedi une violation par Mediapart du secret de l'enquête sur ses comptes de campagne.

Radio France ment ! Assez des calomnies !

Je défie @SylvainTronchet, pseudo journaliste d’investigation de @radiofrance, de venir s’expliquer face à moi sur @BFMTV, puisqu’au moins la télé privée ne prétend faire du service public en faisant le service après vente de la Macronie — Sophia Chikirou (@SoChik75) 20 octobre 2018

Le site d'informations évoque une relation intime «de longue date» entre le député et Sophia Chikirou. Il écrit aussi que 12'000 euros en liquide (13'800 francs) auraient été découverts au domicile perquisitionné d'un proche de Jean-Luc Mélenchon; cet homme aurait déclaré que la somme lui avait été confiée par la mandataire financière de la campagne de 2017.

Vendredi, Jean-Luc Mélenchon avait traité d'«abrutis» et de «menteurs» les reporters de franceinfo enquêtant sur ses comptes de campagne présidentielle et avait appelé ses militants à «pourrir» les journalistes. «Cet appel à la haine et à la violence est irresponsable», a réagi samedi sur Twitter le directeur de franceinfo, Vincent Giret.

"France Info n'est pas une radio d'Etat": la réponse de Vincent Giret à Jean-Luc Mélenchonhttps://t.co/mMKbgBuNTx pic.twitter.com/d33VWNy47Z — BFMTV (@BFMTV) 20 octobre 2018

