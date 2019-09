Même combatif, Biden échoue à convaincre

Le favori de la primaire démocrate Joe Biden a été crédité d'une solide performance lors d'un débat télévisé face à ses rivaux, mais des questions persistent vendredi sur sa capacité à croiser le fer avec Donald Trump en 2020.

Face à ses deux rivaux bien plus à gauche dans le trio de tête --les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren-- l'ancien vice-président de Barack Obama a tenu à se présenter en candidat plus réaliste, mais soucieux de répondre aux préoccupations de la classe moyenne et des ouvriers.

«J'ai trouvé que la nuit dernière était une bonne nuit», a déclaré Joe Biden vendredi lors d'une réunion privée pour lever des fonds à Houston, au Texas. Mais après les applaudissements de l'assemblée, il a lui même admis qu'il aurait «pu mieux faire». «Je ferai mieux, si Dieu le veut», a-t-il promis.

Parti à l'offensive, s'arrogeant le micro plus fermement que lors des précédents débats, ce vétéran de la politique a en effet perdu du souffle plus tard, patinant sur certaines réponses et faisant une référence datée à un «tourne-disque» qui a provoqué des réactions hilares.

Son état de forme interroge

Et malgré les appels au rassemblement pour battre Donald Trump, ses rivaux n'ont pas épargné Joe Biden, 76 ans, dont l'état de forme interroge après un été marqué par plusieurs faux pas.

En sous-entendant que le septuagénaire devenait sénile, le petit candidat Julian Castro a provoqué les huées d'une partie du public. Mais sa voix n'est pas restée isolée. Pourtant chantre du rassemblement, le sénateur Cory Booker lui a asséné un autre coup, sur CNN jeudi soir: «Beaucoup s'inquiètent de la capacité de Joe Biden à marquer l'essai sans trébucher».

Here’s video of that Castro-Biden clash over health care — with Castro repeatedly saying “are you forgetting what you said two minutes ago?”



Already heard from several Dems who called it an ugly + disrespectful exchange. pic.twitter.com/AcOAtX808U