Menaces sur les feuilles d'impôts de Donald Trump

Donald Trump a toujours refusé de publier ses déclarations d'impôts. Le Parlement de l'Etat de New York a cependant adopté mercredi un texte qui pourrait permettre de les rendre publiques contre son gré. Le texte autorise l'administration fiscale à communiquer au Congrès une partie des documents.

New York veut rendre publiques les déclarations d'impôts de Trump https://t.co/GqmEli7m8C — La Presse Monde (@LP_Monde) 22 mai 2019

«But législatif précis et légitime»

Après un premier vote par la chambre haute début mai, la chambre basse du Parlement de cet Etat, bastion démocrate, a à son tour adopté le texte, a confirmé une porte-parole de l'Assemblée new-yorkaise.

Le texte, qui autorise la remise des déclarations de revenus du président et de nombreux responsables locaux et fédéraux à des commissions parlementaires à condition qu'il y ait «un but législatif précis et légitime». La loi doit encore être signée par le gouverneur Andrew Cuomo, démocrate lui aussi et très anti-Trump, pour entrer en vigueur.

Dans la plupart des Etats américains, un contribuable doit soumettre trois déclarations: l'une fédérale, l'autre destinée à l'Etat dans lequel il réside et la troisième à l'administration fiscale de sa ville.

Refus obstiné de Donald Trump

La remise au Congrès, par le fisc de l'Etat de New York, des déclarations d'impôts du milliardaire new-yorkais offrirait un premier aperçu - même si elles n'incluraient pas toutes ses activités hors de l'Etat de New York - de ses revenus et de sa situation fiscale, y compris sur la période récente.

Les démocrates ont toujours fustigé le refus de l'ex-promoteur immobilier et vedette de téléréalité de publier ses impôts, comme l'avaient fait tous ses prédécesseurs depuis 40 ans. (ats/nxp)