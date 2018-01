Mères porteuses: une infirmière reste en prison

Une infirmière australienne condamnée en août à 18 mois de prison au Cambodge pour sa participation à une clinique spécialisée dans les mères porteuses a perdu en appel lundi et restera en prison jusqu'à l'été. Etant donné ses crimes, «la sentence est déjà clémente», a tranché le juge Kim Dany lors d'une brève audience à la cour d'appel. Portant l'uniforme bleu des détenus au Cambodge, Tammy Davis-Charles n'a pas réagi à l'annonce de ce rejet.

Tammy Davis-Charles, a nurse in her early 50s from #Melbourne, was arrested in November 2016 with two #Cambodian colleagues weeks after the country passed an edict forbidding commercial surrogacy.https://t.co/lpIabcmVhl