Métamphétamine cachée dans des sacs d'engrais

Plus de neuf millions de tablettes de méthamphétamines ont été découvertes mardi dissimulées dans des sacs d'engrais en Thaïlande, plaque tournante des drogues de synthèse en Asie du Sud-Est.

La drogue «a été découverte dans un pick-up abandonné dans la province de Chiang Rai», à la frontière avec la Birmanie et le Laos, dans la fameuse région productrice de drogue du Triangle d'Or, a annoncé à l'AFP un responsable militaire sous couvert de l'anonymat. Il s'agit d'«une des plus grosses saisies» de ces dernières années, a précisé un enquêteur. Trois Thaïlandais soupçonnés d'avoir été chargés de récupérer le chargement ont par ailleurs été interpellés. Outre les millions de tablettes de méthamphétamines, quelque 788 kg de cristaux de méthamphétamine, dits «ice», ont aussi été saisis dans le pick-up.

