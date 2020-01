Mexique: fosse commune renfermant 29 cadavres

Le parquet de l'État mexicain de Jalisco (ouest) a annoncé lundi avoir découvert une fosse commune renfermant les restes d'au moins 29 personnes, dans une zone où 80 cadavres également enterrées illégalement ont été exhumés depuis novembre.

La fosse commune clandestine se trouve dans la municipalité de Tlajomulco, à la périphérie de Guadalajara, capitale de Jalisco, et deuxième plus grande ville du Mexique. Les travaux d'exhumation se poursuivent, a ajouté le parquet dans un communiqué. Dans deux autres fosses découvertes également à Tlajomulco, 31 corps ont été retrouvés en novembre et 50 autres en décembre.

Scission dans un cartel

Selon les autorités, la violence dans la région s'est intensifiée depuis mars 2017 après une scission au sein du puissant cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco, qui rivalise également avec des groupes criminels de la ville voisine de Guanajuato pour le contrôle du trafic de carburant.

Selon des chiffres officiels, plus de 3000 fosses clandestines, soit plus de 5000 corps, ont été découvertes au Mexique depuis 2006, lorsque le gouvernement a lancé une offensive militaire controversée contre le narco-trafic, accusée d'avoir contribué à fragmenter les factions criminelles et à les rendre plus violentes. (afp/nxp)