Mexique: le candidat de gauche favori

Les Mexicains sont appelés dimanche aux urnes pour élire leur président et renouveler leur Parlement. Favori du scrutin présidentiel, le candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador, qui a promis un changement radical, espère obtenir une large victoire.

«Ce sera un événement historique, la victoire de tout un peuple face à l'immoralité et la décadence de ces derniers temps», a-t-il lancé à ses partisans lors de sa dernière réunion de campagne à Mexico. A 64 ans, «AMLO», comme le surnomment les Mexicains, se présente comme le candidat antisystème et anticorruption, voulant chasser «la mafia du pouvoir».

Après deux précédents échecs, il est cette fois crédité de plus de 20 points d'avance dans les sondages sur ses adversaires des partis traditionnels.

Derrière lui, le jeune conservateur Ricardo Anaya vante sa «modernité» à la tête une coalition de droite et de gauche (formée par le PAN, le PRD et le Movimiento Ciudadano). Il devance José Antonio Meade, du parti révolutionnaire institutionnel (PRI, droite), un indépendant choisi par le parti au pouvoir, qui figure en troisième position.

Un tournant

«Nous avons testé le PRI et le PAN et c'était un désastre. Le moment est venu de changer. C'est l'heure du MORENA (Movimiento Regeneración Nacional/Mouvement de régénérescence nationale, NDLR)», le parti de M. López Obrador, juge Carlos Miguel Salinas, un instructeur d'éducation physique de 26 ans. AMLO a su capitaliser sur le ras-le-bol des Mexicains après un mandat d'Enrique Peña Nieto marqué par la corruption et des violations des droits de l'homme.

Si les pronostics se confirment, les élections de dimanche marqueront un tournant dans la vie politique mexicaine. «Certains comparent ce tournant à un tremblement de terre, d'autres considèrent qu'il s'agit d'un changement structurel. Ce qui est sûr c'est que le système des partis traditionnels s'est vu ébranlé par la poussée du MORENA», analyse Duncan Wood, directeur de l'institut du Mexique au centre Woodrow Wilson.

En plus du mandat présidentiel, les quelque 89 millions d'électeurs mexicains devront renouveler plus de 18'000 mandats, dont les sièges de 500 députés et 128 sénateurs, ainsi que de nombreux postes régionaux ou locaux.

La campagne électorale a été «la plus sanglante» de l'histoire du Mexique, avec au moins 136 assassinats d'hommes politiques, dont 48 candidats ou pré-candidats, selon le cabinet d'étude Etellekt. (ats/nxp)