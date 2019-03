Mgr Barbarin sauvé par le pape et la présomption d’innocence

Philippe Barbarin reste cardinal. Le pape François n’a pas accepté la démission que le primat des Gaules lui avait présentée lundi au Vatican, à la suite de sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice civile les agressions pédophiles commises dans les années 80 par le père Preynat. L’archevêque de Lyon a néanmoins décidé de se mettre «en retrait» jusqu’au jugement de son procès d’appel en confiant la direction de son diocèse à son vicaire général, le père Yves Baumgarten.

À travers son porte-parole, Alessandro Gisotti, le souverain pontife a tenu à réaffirmer «sa proximité avec les victimes des abus, les fidèles de Lyon et l’Église de France qui vit des heures douloureuses».

Cette décision, attendue au Vatican, intervient à moins d’un mois de la fin du synode sur la protection de l’enfance et elle s’inscrit dans la séquence de condamnations qui ont touché trois princes de l’Église au cours des dernières semaines.

De Washington à Sydney

Le 16 février dernier, l’ancien archevêque de Washington Theodore McCarrick a été démissionné de son état clérical par le pape François. Le prélat avait été jugé coupable d’abus sexuels sur des mineurs et des majeurs par la Congrégation de la doctrine de foi, l’ancien Saint-Office. C’était la première démission d’un cardinal depuis 1927, mais les preuves contre lui étaient flagrantes et une partie de l’Église américaine exigeait sa tête. Le pape François n’a donc pas hésité à le «défroquer» la veille de l’ouverture du synode sur la pédophilie.

En décembre dernier, c’est le cardinal Pell, ancien archevêque de Sydney, qui était jugé coupable de pédophilie par un tribunal australien. Le 27 janvier, il était condamné à 6 ans de prison et incarcéré. C’est un énorme scandale pour le Vatican, car le cardinal australien est membre du C9, le conseil restreint du pape, et préfet du Secrétariat pour l’économie (ministère de l’économie et des finances du Vatican). En pratique: le numéro 3 de la curie romaine après l’évêque de Rome et le cardinal secrétaire d’État, Piero Parolin.

Appel salvateur

Toutefois, si son mandat comme ministre des Finances du Vatican est terminé, George Pell reste cardinal, dans sa prison australienne. Pourquoi deux poids et deux mesures entre Théodore McCarrick et George Pell? Parce que le prélat australien, qui clame son innocence, a fait appel de sa condamnation. Le pape François applique donc la présomption d’innocence.

La condamnation à 6 mois de prison, le 7 mars dernier, de Philippe Barbarin, le plus haut dignitaire ecclésiastique de la fille aînée de l’Église, comme on surnomme la France, est un nouveau choc pour le Vatican. Toutefois, au contraire de McCarrick et Pell, l’archevêque de Lyon n’est pas accusé d’abus sexuels, mais d’avoir omis de dénoncer un prêtre pédophile. Certes un crime, mais sans comparaison avec ceux commis par les violeurs d’enfants.

En outre, il a lui aussi fait appel de sa sentence en affirmant qu’il n’avait jamais cherché à couvrir les agissements, prescrits par la loi, du père Preynat. De nombreux juristes estiment que Philippe Barbarin a de bonnes chances de voir sa condamnation annulée en appel. Sa «mise en retrait» momentanée lui permettrait donc de retrouver son diocèse dans un second temps.

Hiérarchie menacée

«Mais au-delà des aspects judiciaires, après McCarrick et Pell il était fondamental pour le Vatican de sauver le soldat Philippe Barbarin, explique sous anonymat un connaisseur du dossier. La couverture des prêtres pédophiles était la règle dans l’Église jusqu’au début des années 2000. La grande majorité des évêques ou des cardinaux aujourd’hui âgés de plus de 65 ans a, au moins une fois, étouffé une affaire ou, pour le moins, été distraite devant les plaintes des victimes. Si le Vatican appliquait la tolérance zéro et réduisait à l’état laïc tous les prélats qui n’ont pas dénoncé les abus sexuels, il devrait anéantir sa hiérarchie.»

Une raison d’État qui ne satisfera pas les victimes.

(24 heures)