Migrants: Sea Watch saisit la CEDH contre l'Italie

Sea Watch dénonce le refus de Rome d'accueillir 47 migrants secourus en Méditerranée.

Ces 47 migrants ont été secourus il y a dix jours aux large des côtes libyennes par le bateau Sea Watch 3 qui mouille à présent au large de la Sicile. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a prévenu qu'ils pourraient débarquer dans la péninsule, mais à condition qu'ils partent en Allemagne ou aux Pays-Bas.

Pour Sea Watch, il s'agit d'une «prise d'otages politique», a dénoncé auprès de l'AFP son porte-parole Ruben Neugebauer. Sea Watch 3 navigue sous pavillon néerlandais. Mais pour M. Neugebauer, les lois régissant les eaux internationales sont claires: les navires en détresse "doivent être accueillis dans le port sûr le plus proche".

En janvier, dans un cas similaire, l'Union européenne était finalement parvenue à un accord pour répartir entre huit pays européens près de 50 migrants bloqués à bord de deux navires, dont le Sea Watch 3.

«Mise en danger»

Lundi, les Pays-Bas ont rejeté l'appel de l'Italie à accueillir les 47 migrants, arguant que le navire battant pavillon néerlandais avait agi «de sa propre initiative». «C'était au capitaine de Sea Watch 3 de trouver un port à proximité pour débarquer les 47 migrants qu'il avait à bord», a estimé le gouvernement néerlandais.

